YAŞAM
17 Eylül 2022 - 11:40

Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı

Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı, 2 dakika telefon ile mesajlaştı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 11:40
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Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı


Erzurum'dan Bitlis'e saat 11:00'da hareket eden özel bir firmaya ait 49 AB 967 plakasına sahip bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında mobil cihaz ile fazla zaman mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.

Şoförün sorunsuz tutumu ise geçtiğimiz günler Gaziantep'e otoyolunda meydana gelen ve birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması İle sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.



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