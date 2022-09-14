YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:02

Otobüs şoförüyle otomobil sürücüsünün sopalı kavgasını vatandaşlar ayırdı

Bursa'da halk otobüsü sürücüsü ile otomobil şoförünün yol verme kavgasında, otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti, otobüs şoförü ise sopayla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 10:02
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Otobüs şoförüyle otomobil sürücüsünün sopalı kavgasını vatandaşlar ayırdı


Olay merkez Nilüfer ilçesi Beşevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma başladı. Buna sinirlenen otomobil şoförü korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre daha ilerleyen otomobil sürücüsü özel halk otobüsünün önüne geçerek otobüsün önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışmada otobüs şoförü aracında bulunan sopayı alarak önüne kıran diğer sürücünün üzerine yürüdü. Karşılıklı olarak birbirlerine küfür eden sürücülerin bulunduğu noktada tartışmayı gören sabit görevli polis ekipleri ve yolcular, kavga eden tarafları ayırmak için araya girdi. Müdahalenin ardından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.



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Haber Editörü
Haber Editörü
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