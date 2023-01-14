Otobüs sürücüleri için ehliyet yaş sınırı düşürüldü!







OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNİN EHLİYET ALMA YAŞI DÜŞÜRÜLDÜ











Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i oluşturdu. Yönetmeliğe göre, gerekli şartları karşılamaları halinde rehber köpeklerin artık görme engelli otobüslerine binmesine izin veriliyor. Diyaliz merkezlerinde ve hasta bakıcı nakil şirketlerinde tedavi gören engellilerin ruhsatlandırma şartları gevşetildi. Yolcu taşımacılığı için minimum kapasite sağlamak üzere araç yaşı 12'den 15'e çıkarıldı. Yolcu yerleştirme hizmeti verebilen şirket sayısı 10'dan 20'ye çıkarılarak, yurt dışı yolcu yerleştirme hizmeti veren kuruluşların yurt içi havayollarına da hizmet vermesi sağlanmıştır. Yolcu taşımacılığı sürecinde mücbir sebepler nedeniyle gerçekleştirilemeyen seferlerin kaydına kısıtlama getirildi veya ek seferler yolcu talebine göre uyarlandı.İnsan taşıyan iş yerlerinin işlemlerini hızlandırmak için de yönetmelikler çıkarıldı. Bu bağlamda, otobüs şoförlerinin ehliyet alma yaşı 26'dan 24'e düşürülerek sürücü açığı kapatılmış ve genç istihdamına katkı sağlanmıştır. Terminallerde çalışanlar için uygulama sorunlarını çözmek için kısa başlıklar, logolar ve amblemler kullanmak daha kolaydı. Mesleki güvenilirlik standartlarını karşılamayan şirketler için yeterlilik belgelerinin geri alınması yerine geçici kapatmalar getirilmiştir. Eşya ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan taşıyıcıların U-ETDS sistemine uyumunun sağlanması için tanınan süreler yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca, yük taşımacılığı sektörünün Covid-19 salgını sonrasında büyümesi ve uluslararası karayolu taşımacılığında ekonomiye katkısı dikkate alınarak, kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve sektörde kayıt dışılığın önlenmesi için bazı ihtiyati tedbirlerin alındığı belirtildi. Bu nedenle uluslararası eşya taşıma faaliyetlerinde bulunmak isteyenlerin sektöre giriş koşulları yeniden belirlenmiştir. Uluslararası eşya taşıma faaliyetlerinde suiistimali önlemek için, kapasiteleri yüzde 60'ın altında olan belgelerin hileli olarak alınmasını önlemek için araçlar gösteri amaçlı satılmaktadır. Son 3 yıl içinde başka bir şirket bünyesinde sözleşmeli aracınız varsa, geçici indirimli K1 veya L2 tescil belgesi alma şansınız bulunyor. Aynı dönemde yurt içi taşımacılık yapan firmalara, yurt dışı yük taşıma izinlerinde geçici indirimler alma fırsatı verildi. Tehlikeli madde taşıma uygulamaları için tekrarlanan cezaları önlemek için düzenlemeler de yapılmıştır.