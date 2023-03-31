Otobüs yolculuğundan vazgeçiren indirim! 399 TL'ye uçak bileti satılacak: O tarihlere dikkat!







ANADOLUJET UÇAK BİLETLERİ 399 LİRADAN BAŞLIYOR!







AnadoluJet'in Kuzey Kıbrıs'a yönelik uçak bilet kampanyası büyük ilgi görüyor! Şirketin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, bilet fiyatlarında inanılmaz bir indirim yapıldığı duyuruldu. AnadoluJet'in bu kampanyası, son yıllarda artan akaryakıt ve diğer maliyetlere rağmen atılan büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte kampanyanın detayları...AnadoluJet, 1 Ekim - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs'a yapılacak uçuşlar için bilet alırsanız 399 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edebilme fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamındaki uçuşların sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (Ercan) direkt yapılacak seferlerde geçerli olduğunu belirtelim. Kampanya şartları ise şu şekildedir: 28 - 30 Mart 2023 tarihleri arasında bilet satın alanlar da kampanyadan yararlanabilir. Kampanya, AnadoluJet ve Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden geçerlidir. Kampanya sadece AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerin vergiler hariç tek yön Standart pakette 379 TL, ExtraJet pakette 479 TL, KonforJet pakette 499 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacaktır. Kampanya, sadece rezervasyon ile birlikte biletleme yapıldığı durumlarda geçerli olacaktır. Kampanya, sadece 4.500 koltuk için geçerlidir. Kampanya fiyatları, bilet kuralları doğrultusunda iptal, iade ve değişiklik işlemlerine tabidir. Bu kampanya, diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez. AnadoluJet, kampanya koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme ve teklifi iptal etme hakkını saklı tutar. Daha fazla detay için AnadoluJet'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, kampanya sadece belirtilen tarihler arasında ve belirtilen koşullara uygun olarak yapılacak rezervasyonlar için geçerlidir!