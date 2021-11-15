Otogaza bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarına gelen zam dalgası devam ediyor. Son haftalarda önce benzine başlayan zam dalgası motorin ve otogaza da gelmişti. Son olarak otogaz fiyatlarına bir zam daha yapılacağı söylendi.

Gelen bilgilere göre 16 Kasım Salı gece yarısından itibaren LPG fiyatlarına 25 kuruşluk zam yapılacak. Üst üste gelen zamların ardından 6 TL’yi bulan otogaz fiyatlarına 25 kuruş daha zam yapılmasıyla yeni bir rekor kırılacak. Benzin ve motorin fiyatlarının ortalama 8 TL bandında seyretmesine karşın otogazın 6 TL’yi geçmesi sürücüleri düşündürüyor.