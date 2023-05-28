Otomobil alacaklar bu fırsatı sakın kaçırmayın! Peugeot SUV fiyatları yeni ayda cep yakacak! Bu fiyatlara araba almak hayal







PEUGEOT MAYIS AYI FİYAT LİSTESİ







Peugeot, bahar dönemi için özel bir kampanya ile büyüleyici tasarımlarını ve son derece donanımlı SUV modellerini sunuyor. Bu modeller, sıra dışı özellikleri ve cazip fiyatlarıyla otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakıyor. Peugeot, konfor ve şıklığı mükemmel bir şekilde birleştirerek sürüş deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Şimdi bu harika SUV'ların fiyatlarına göz atalım.Peugeot SUV modelleri, unutulmaz bir etki bırakan etkileyici tasarımlara sahiptir. 18 inç jantlar, siyah cam çerçeveler, siyah elmas renkli tavan ve sportif bir görünüm, görsel açıdan bir şölen sunar. Her ayrıntı titizlikle tasarlanarak genel estetiği geliştirir. Geniş krom kaplama ızgara ve tam LED farlar, Peugeot'yu diğer markalardan ayırır ve nereye giderseniz gidin unutulmaz bir iz bırakır.Hızlı olun! Peugeot, Mayıs ayı boyunca belirli modeller için geçerli olan özel satış kampanyasında zaman daralıyor. Bu heyecan verici fırsatlardan yararlanmak için 1 Haziran'dan önce en yakın Peugeot yetkili satıcınızı ziyaret edin. Peugeot, beklentileri aşan üç farklı seçenek sunan olağanüstü SUV modelleriyle seçkin alıcılara hitap ediyor. Kusursuz ve güçlü tasarımıyla Peugeot 2008 modeli, 920.500 Türk Lirası'ndan başlayan rekabetçi bir satış fiyatıyla sizi çağırıyor. Benzinli ve dizel seçenekler arasından tercih yaparak ihtiyaçlarınıza mükemmel uyum sağlayan bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için, 2023 kampanya dönemindeki tüm Peugeot araçlarının detaylı satış fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz: Peugeot 2008 modeli: 701.500 Türk Lirası Yeni Peugeot 308 modeli: 932.000 Türk Lirası Peugeot SUV 2008 modeli: 920.500 Türk Lirası Peugeot SUV e-2008 modeli: 1.064.000 Türk Lirası Yeni Peugeot 408 modeli: 1.186.500 Türk Lirası Peugeot SUV 3008 modeli: 1.220.000 Türk Lirası Peugeot SUV 5008 modeli: 1.472.000 Türk Lirası Peugeot 5008 modeli: 1.254.000 Türk Lirası Not: Fiyatlar değişebilir, güncel fiyat bilgileri için Peugeot yetkili satıcınıza başvurmanızı öneririz.