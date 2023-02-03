Otomobil alana yakıtı bedava! Dacia'dan yok artık dedirten kampanya başladı: Bu modellerde yakıt hediyesi!

Binlerce kişiye araba satın alma hayali kurması için ilham verdi. Otomobil üreticisi, 2023 yılı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Dacia, mevcut kampanyasını Şubat 2023'te duyurdu. Kampanya açıklamasında, aracın Dacia Finans'tan kredi ile alınması şartıyla 1.500 TL akaryakıt bağışı yapılacağı bildiriliyor. Ayrıca, +1 yıl uzatılmış garanti ve planlı bakım paketinin ilk teklifinin sunulduğu bildirildi.
Otomobil üreticisi, kampanyayla ilgili şu ifadeleri kullandı:Kampanya kapsamında, Şubat ayında 2022 ve 2023 Dacia otomobil alanlara Dacia Finans'tan krediye tabi 1.500 TL'lik yakıt hediyesi ve ilk planlı bakım paketi + 1 yıllık garantiden yararlanabilir.
İlgili promosyon, Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Garanti (+1 yıl garanti uzatma) ve Maxxi Bakım (düzenli ilk bakım) satın aldığınızda geçerlidir. Bu ürünlerden herhangi biri satın alınmazsa veya satın alındıktan sonra iptal edilirse, Total geçerli Yakıt Puanı vermez. Bağış toplama kampanyaları, Dacia finans hüküm ve koşullarına tabidir. Belirtilen ürün için promosyon faizi geçerlidir. Aksi takdirde Dacia Finans taban fiyatları geçerlidir. Promosyonlar birleştirilemez. Kredi başlangıç ücreti kredi fiyatına dahil değildir. Faiz oranları ve ücretler alınan kredi miktarına ve kredi vadesine göre değişmektedir.
Biriken yakıt puanlar, 6 ay boyunca her ayın 7'sinde, aylık 250 TL olmak üzere toplam 1.500 TL olmak üzere, kullanıcının Club TOTAL hesabına yüklenecektir. Kampanya kapsamında kazanılan Benzin Puanları, yalnızca Total marka benzin ve oto servis istasyonlarında kullanılabilir. Yeni Jogger'ın toplam CO2 emisyonu 128-137 (g/km)'dir. Ortalama yakıt tüketimi 5,7 ile 7,8 (lt/100 km) arasında değişmektedir. Duster'ın toplam CO2 emisyonu 128-155 (g/km)'dir. Yakıt tüketimi 4,9-7,4 (lt/100km)'dir. Sandero Stepway'in birleşik CO2 emisyonları 105-119 (g/km)'dir. Yakıt tüketimi 4,9 ile 6,7 (lt/100 km) arasında değişmektedir. Sandero'nun toplam CO2 emisyonu 103 -117 (g/km)'dir. Yakıt verimliliği 4,8-6,5 (l/100km)'dir. Temsili modelde gösterilen aksesuarlar değişiklik gösterebilir. Bu promosyon sınırlı sayıdadır ve 28 Şubat 2023 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAIS, kampanyanın bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Dacia bayinizden daha fazlasını öğrenin.