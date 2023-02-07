EKONOMİ
07 Şubat 2023 - 20:15

Otomobil almadan önce listeye bakın: İkinci elde 30.000 TL indirim!

Çok düşük fiyatlara araç sahibi olmak artık mümkün. 28 bin TL'ye otomobil alabilme imkanını sizlere sunulmaktadır. Araçlara nereden ulaşılabilir? Merak edilen detaylar haberimizde.

EKONOMİ
07 Şubat 2023 - 20:15
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Otomobil almadan önce listeye bakın: İkinci elde 30.000 TL indirim!
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Son yıllarda artan araç fiyatları 1.ve2.el araç almak isteyenlerin işini oldukça zorlaştırdı. 2. el araç alımında bile vatandaş zorlanmaktadır. Yayınlanan e-ihale servisinde normal fiyatın altında satış gerçekleşiyor. Bu fiyatlar nasıldır? Araçlara hangi internet sitesinden ulaşabilirim? Tüm detaylar haberimizde.

ARAÇ FİYATLARINDA ŞOK DÜŞÜŞ



Araç fiyatlarının vatandaşın durumunu oldukça zorladığı gözle görülmektedir. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara Ticaret Bakanlığı oldukça uygun fiyatlarda otomobil sundu.e-ihale 2.el araç

28 bin TL'ye araç sahibi olabilirsiniz. Ticaret Bakanlığının yayınladığı o site e-ihale sistemidir. www.eihale.gov.tr adresinden bir çok araca kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Oldukça uygun fiyatlarda satışa sunulan araçlar şunlardır:

-1988 KAMYON & KAMYONET ISUZU NPR

Başlangıç Bedeli:25.350 ₺

-1997 KAMYON & KAMYONET MERCEDES-BENZ

Başlangıç Bedeli:16.875 ₺

-1996 KAMYON & KAMYONET MERCEDES – BENZ

Başlangıç Bedeli:33.750 ₺

-1998 FİAT SCUDO

Başlangıç Bedeli:39.375 ₺

-2005 MİNİBÜS  FORD TRANSİT

Başlangıç Bedeli:135.000 ₺

-1992 RENAULT B 37 N

Başlangıç Bedeli:36.750 ₺

-1993 TOYOTA CORONA

Başlangıç Bedeli:72.750 ₺

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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