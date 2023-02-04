Otomobil almak için dört gözle bekleyenler! Yeni fiyat listesi yayımlandı: Model model otomobil fiyatları!







2023 YILINDA SIFIR VE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA YAŞANAN ZAMLAR Türkiye'deki araba piyasasına önemli etkileri olan sıfır araç piyasasındaki arz-talep dengesizliği, vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesine sebep oldu. Böylece ikinci el araç piyasası hızla artmaya başladı. Dolar kurunun yükselmesi ile beraber araç fiyatları rekor oranda zamlandı, bunun üzerine yeni yılın başlamasıyla vatandaşlar araba fiyatlarının artışını araştırmaya başladı.





ARABA PİYASASI ZAMLANDI!

ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ VAR!

Sıfır araç piyasasındaki arz-talep dengesizliği vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesine sebep olurken, 2023 yılında gelen zamlar ikinci el araç piyasasının da zamlanmasına neden oldu.2023 yılında gelen zamlar araba piyasasının da zamlanmasına sebep oldu ve bunun sonucunda ikinci el araç piyasası 2023 yılının ilk ayında yüzde 15 oranında zam gördü. Ancak Türkiye'ye gelen binlerce sıfır aracın ulaşması ile beraber araba piyasalarındaki rahatlama ve indirimlerin beklenmesi de söz konusu. Öte yandan, vatandaşların araba alımı yaparken öncelikle ikinci el araçları tercih etmeye başlamasının sebebi ikinci el aracın fiyatının daha uygun olması. Diğer yandan, özellikle hizmet sektöründe aracın kullanımının yoğunluğu, aracın çok sık değiştirilmesi ve aracın fiyatının uygun olması gibi etkenler de ikinci el araçların tercih edilmesinde önemli rol oynuyor.Türkiye'deki araba piyasasında yaşanan bu arz-talep dengesizliği, vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesine ve bu araçların fiyatlarının artmasına sebep oldu. Bunun üzerine yeni yılın başlamasıyla beraber vatandaşlar araba fiyatlarının artışını araştırmaya başladı. 2023 yılında gelen zamlar araba piyasasının da zamlanmasına sebep oldu ve ikinci el araç piyasası 2023 yılının ilk ayında yüzde 15 oranında zam gördü. Fakat Türkiye'ye gelen binlerce sıfır aracın ulaşması ile beraber araba piyasalarında rahatlama ve indirimlerin beklenmesi de söz konusu. Bu durum, arabaların satışının uygun fiyatlara yapılmasını ve aracı satın almak isteyen vatandaşların daha kolay ve uygun fiyatlı araç bulmasını sağlayacaktır.