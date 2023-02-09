Otomobil almak isteyenler dikkat! Düşüş sinyali için tarih verildi

Araç almayı düşünen kişiler sıfır ve 2. el araç fiyatları düşecek mi yükselecek mi sorularını soruyor. Bankalar bu yılın başında taşıt kredisi faiz oranlarında indirim yaparken bu fırsattan faydalanmak isteyen kişiler araba satın almak için en doğru zamanı kolluyor. Fakat sıfır araba fiyatları uçmuş durumda ve bu sebeple vatandaş çoğunlukla 2. el araç alma yoluna gidiyor. Alanında uzman olmuş kişilerin görüşlerini bekleyen kişiler için sonunda beklenen haber
geldi. 2. el araba fiyatlarıyla alakalı durum değerlendirmesinde bulunan EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, "Net bir şekilde söyleyebiliriz" sözlerini söyleyerek iddialı olduğunu ifade etti.
EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, Ekotürk ile bir röportaj yaptı ve Harika Ertunç'un sorduğu 2. el araç piyasasında normalleşme beklenmeli mi ya da bundan sonra fiyatlar eskisi gibi olmayacak mı sorusuna bomba gibi bir cevapta bulundu. Gün geçtikçe artmakta olan araba fiyatlarının durulmasını beklemekte olan kişiler için kritik bir cevap oldu.
“ÇOK NET SÖYLEYEBİLİRİZ”
Erol Şahin'in yapmış olduğu açıklamaya göre kendisine sıklıkla sorulan bir sorunun cevabı geldi. Net bir şey söylemenin mümkün olmadığı Türkiye'de araba ücretlerinin bir daha eskisi gibi aşağıda olmayacağını üzücü bir şekilde aktardı. 2. el araç ücretleri hakkında vatandaşların bundan böyle umutlanmamaları gerektiğini ve bir daha fiyatların düşmeyeceğini hatta aktaracağını belirtti. Sadece belli zamanlarda ücretlerin yukarıya çıkış hızlarının duracağını ifade edildi. Sözlerine 2. el araç pazarlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak devam etti.
İKİNCİ EL PAZARI DURULMUYOR
2023'e hızlı başlamış ve geçen yılın bütün dönemlerinin en iyi 2. pazarı olarak kapatan 2. el pazarının Temmuz'dan Eylül ayının sonuna kadar olan dönemlerinde düşüşe geçildiğini belirtti. Bu esnada neredeyse pazarın daralmakta olduğunu ifade etti. Ancak son 3 ayda pazarın tekrardan canlandığı ve geçtiğimiz yılı toplam 6 milyon 400 bin adet araba satışıyla bitirdiği söylendi. Ayrıca toplamda otomobil+hafif ticariyle 8 milyon 142 bin satışla yıl tamamlanarak tüm dönemlerin en iyi 2. pazarı olduğunun altı çizildi. Şahin konuşmasının sonraki kısımlarında piyasa hakkında açıklamalar yaptı. Satılan her 12 arabanın 11 tanesinin 2. el olduğu ve 1 tanesinin sıfır olduğunu söyledi. Buna ek olarak, satılmış 11 adet 2. el arabanın da %60'ının 10 yaş üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca 10 araçtan 3 tanesinin de 20 yaş üstünde olduğunu da söyledi. Bu rakamların ekonominin de otomobil pazarının da yansımaları olduğu söylendi. Bir grup kişinin, paralarını korumak amacıyla arabalara yatırım yapmaya çalıştıklarını ve ellerinde mevcut kaynağı sıfır araç almaya yönlendirdiğini ifade ederek cümlelerine devam etti. Bu kişilerin, Avrupa'da 1000 kişiye bakıldığında son sırada olduğunu fark ettiklerini söyleyerek başka tarafta da yalnızca 10 yaşından büyük araçlar alabilecek kapasitede büyük bir grubun olduğunu ve bu durumun 2. el araç piyasasının halini gösterdiğini söyledi. Sözlerini 2. el arabalarda vatandaşların bundan böyle indirim beklememesi gerektiğini tekrardan hatırlatarak noktaladı.