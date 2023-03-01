Finans
01 Mart 2023 - 18:30

Otomobil almak isteyenleri dört köşe yapan kampanya! O tarihe kadar acele edin

Ülkemizde araç fiyatlarının epey artmasıyla birlikte insanlar araç hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Peki hangi marka araçlarda indirim yapıldı? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
01 Mart 2023 - 18:30
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Otomobil almak isteyenleri dört köşe yapan kampanya! O tarihe kadar acele edin
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Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için müjde o bankadan geldi. Peki hangi markada araçlar indirimli satılacak? Kampanya ne zamana kadar devam edecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O MARKADAN BÜYÜK ARAÇ İNDİRİMİ

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar markaların yaptığı kampanyaları merakla araştırmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminden sonra araç fiyatlarının fahiş şekilde yükselmesiyle birlikte insanlar araç hayallerini ertelemek zorunda kalmıştı. 



Fiat Egea Kampanyası

O marka yeni bir kampanyaya imza atarak alınacak araçların yarısını şimdi, yarısını diğer sene ödeme kampanyası başlattı. Fiat Egea tarafından yapılan kampanyaya göre vatandaşlar alacakları Egea marka otomobilin yarısını bu sene yarısını önümüzdeki sene ödeyebilecek. 2023 senesi için düzenlenen bu kampanya markanın sıfır araçlarında geçerli olacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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