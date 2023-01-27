Otomobil arayışındakilere sürpriz indirim! Dacia'nın bu modelinde dev indirim yapıldı: Bu fırsatı kaçıran çok üzülecek!

Dacia Sandero modellerinin teknik özellikleri ve fiyat seçenekleri diğer otomobillerle karşılaştırıldığında, alıcıların bu araçları çok olumlu bir şekilde satın aldıkları görülüyor. Aramalarda bu fiyat seçenekleriyle satışa çıkaırlan SUV modeli bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni Dacia Sandero, en beğenilen otomobiller arasında yerini almıştır.
2023 MODEL DACİA SANDERO SIFIR FİYAT LİSTESİDacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg satış fiyatı: 474.900 TL
Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg satış fiyatı: 463.300 TL
Dacia Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg CVT satış fiyatı: 529.000 TL Dacia Sandero Stepway Expression Stepway Tce 90 bg CVT satış fiyatı: 551.000 TL Otomobil devi Dacia'nın hazırladığı Ocak ayı kampanyasında tüm modellerde 100.000 TL'ye yüzde 0,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi sunuluyor. Dacia Finans'tan kredi kullanıldığı sürece geçerli olacak olan kampanyada Ocak ayı sonuna kadar 1.500 TL'lik akaryakıt hediyesinden faydalanabilirsiniz. Kampanya çerçevesinde ayrıca online satışlarda ilk yardım hizmeti hediye olarak verilmekte, kredili satışlarda işlem ücreti alınamamaktadır.