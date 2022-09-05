Otomobil bariyerlere çarptı, karı koca yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi Gücük köyünde meydana geldi. B.D. idaresindeki 15 AB 767 plakasına sahip Skoda marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahaline jandarma ve sağlık personelleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.