Otomobil galerileri mercek altına alındı: O şartı ihlal edene büyük ceza!













KESİLEN TOPLAM CEZA 35 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı, geçen Eylül ayında otomobil satışlarında altı aylık ve 6.000 kilometrelik kilometre şartı getirdi. Bu düzenleme ikinci el araba fiyat fırsatçılığının önüne geçmek için getirilmiştir. Yapılan açıklamada, denetim sonucunda 36 firmaya 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası verildiği hatırlatıldı.Aynı yönetmelik kapsamında 1-8 Mart tarihlerinde de denetimler yapıldı. Denetim sonucunda 47 şirkete 19.205.400 TL idari para cezası verildi. Bu nedenle bakanlık tarafından lisanslı otomobil bayileri ve bayilerine uygulanan para cezaları toplam 35 milyon 110 bin 527 lirayı buldu.