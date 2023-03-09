Ticaret Bakanlığı, geçen Eylül ayında otomobil satışlarında altı aylık ve 6.000 kilometrelik kilometre şartı getirdi. Bu düzenleme ikinci el araba fiyat fırsatçılığının önüne geçmek için getirilmiştir. Yapılan açıklamada, denetim sonucunda 36 firmaya 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası verildiği hatırlatıldı.
GÜNDEM
09 Mart 2023 - 18:00
Otomobil galerileri mercek altına alındı: O şartı ihlal edene büyük ceza!
Geçen Eylül ayında Ticaret Bakanlığı, araba satışlarında kullanılmış araba fırsatçılığını caydırmak için altı ay ve 6.000 kilometre şartını getirmişti. Kurallara uymayan bayilere ve galerilere verilen cezaların 35 milyon lirayı geçtiği belirtildi.
GÜNDEM
09 Mart 2023 - 18:00