GÜNDEM
09 Mart 2023 - 18:00

Otomobil galerileri mercek altına alındı: O şartı ihlal edene büyük ceza!

Geçen Eylül ayında Ticaret Bakanlığı, araba satışlarında kullanılmış araba fırsatçılığını caydırmak için altı ay ve 6.000 kilometre şartını getirmişti. Kurallara uymayan bayilere ve galerilere verilen cezaların 35 milyon lirayı geçtiği belirtildi.

GÜNDEM
09 Mart 2023 - 18:00
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Otomobil galerileri mercek altına alındı: O şartı ihlal edene büyük ceza!
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Ticaret Bakanlığı, geçen Eylül ayında otomobil satışlarında altı aylık ve 6.000 kilometrelik kilometre şartı getirdi. Bu düzenleme ikinci el araba fiyat fırsatçılığının önüne geçmek için getirilmiştir.

Yapılan açıklamada, denetim sonucunda 36 firmaya 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası verildiği hatırlatıldı.



Otomobil galerileri mercek altına alındı

KESİLEN TOPLAM CEZA 35 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

 Aynı yönetmelik kapsamında 1-8 Mart tarihlerinde de denetimler yapıldı. Denetim sonucunda 47 şirkete 19.205.400 TL idari para cezası verildi. Bu nedenle bakanlık tarafından lisanslı otomobil bayileri ve bayilerine uygulanan para cezaları toplam 35 milyon 110 bin 527 lirayı buldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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