YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:51

Otomobil ile çarpışan arazi cipi yan yattı, Ukraynalı kadın sürücü kazanın şokundan çıkamadı

Antalya'da arazi cipi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yan yatan cipin içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan Ukraynalı kadın sürücü ise uzun sure kazanın şokundan çıkamayarak, olay mahaline gelen arkadaşının aracının içerisinde sakinleşmeye çalıştı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 14:51
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Otomobil ile çarpışan arazi cipi yan yattı, Ukraynalı kadın sürücü kazanın şokundan çıkamadı


Kaza, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Aslı Çakır Alptekin Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde hareket halinde bulunan Aykut C. yönetimindeki 48 SY 013 plakasına sahip aracı cipi ile 3042 sokak üzerinden caddeye çıkmak isteyen Ukraynalı Yulıa K. idaresindeki otomobil kavşak üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddeti ile sürücünün kontrolünden çıkan arazi cipi takla atarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelleri cip içerisinde bulunan ve yaralanan sürücü ile yanındaki arkadaşını hastaneye kaldırdı.



Ukraynalı kadın ise kazayı yara almadan atlattı. Uzun sure kazanın şokunu üzerinden atamayan kadın, olayın gerçekleştiği yere gelen arkadaşının aracının içerisinde sakinleşmeye çalıştı. Bir sure sonra yaralanan kişilerin arkadaşları da olayın gerçekleştiği yere geldi. Bu sırada arkadaşını merak ederek olay mahaline koşan kişinin elinden bir an olsun kolasını bırakmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan itfaiye ekipleri, yan yatan cipten sızan yakıt dolayısı ile patlama ihtimaline karşı olay yerini güvenlik çemberine aldı. Kazada karışan araçlar çekici vasıtası ile otoparka kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza konusu ile ilgili incelemesi devam etmekte.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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