Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine hareket halinde olan otomobil ile arkasından gelmekte olan tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve tırda maddi zarar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.