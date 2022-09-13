Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çorum istikametine hareket halinde olan otomobil ile arkasından gelmekte olan tır çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve tırda maddi zarar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 18:37
Otomobil ile tır çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 18:37
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