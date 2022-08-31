Otomobil, Melen Çayına Uçtu: 1 Yaralı - Düzce













DÜZCE (İHA) – Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Melen çayına uçtu. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.Kaza, Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya yakınlarında oldu. Edinilen bilgilere göre, Harmankaya'dan Dokuzdeğirmen köyü istikametine hareket halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile Melen Çayı'na uçtu. Kazanın ardından sürücü Ahmet Ç. kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ekiplerin çalışması ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza konusu ile ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.