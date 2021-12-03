YAŞAM
03 Aralık 2021 - 13:58

Otomobil mikser kamyonuna arkadan çarparak hurdaya döndü

Sivas’ın Gürün ilçesinde bir otomobilin mikser kamyonuna arkadan çarpmasıyla gerçekleşen kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
03 Aralık 2021 - 13:58
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Otomobil mikser kamyonuna arkadan çarparak hurdaya döndü
Sivas’ın Gürün ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre  Şuğul Mahallesi Meslek Lisesi kavşağında S.K. idaresindeki bir otomobil Kayseri istikametinden gelen Y.E. yönetimindeki mikser kamyonuna arkadan çarptı. Gerçekleşen kazada otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. ekipler araçtan yaralıları çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile F.E.K., S.D., E.K. yaralandı.




Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı oldukları öğrenilen iki çocuk Sivas’a sevk edildi.




 
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