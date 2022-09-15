Kaza, Sinop Korucuk yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çalışkan'ın kullandığı 57 ABB 610 plakasına sahip otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Furkan Çalışkan olay mahalinde hayata gözlerini yumdu. Çalışkan'ın cenazesi sağlık personelince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:10
Otomobil minibüse çarptı: 1 ölü
Sinop'ta otomobilin park halindeki minibüse çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 14:10
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