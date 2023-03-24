YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:15

Otomobil sahibi olanlara müjde! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz: Toplam paranızı hesaplayın!

Tüm araç sahiplerini yakından etkileyen önemli bir kararın alındığı açıklandı. Araç muayene ücretleri ile ilgili yeni bir karara varıldı. Geçen yıl Trabzon'da Ömer Altuntaş isimli bir vatandaş aracının muayenesini yaptırdı. O dönemde ödenen komisyonun ardından mahkemeye giden Altuntaş, sevindirici bir sonuçla karşılaştı. Mahkemenin bu konudaki kararına haberimizden ulaşabilirsiniz…

YAŞAM
24 Mart 2023 - 10:15
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Otomobil sahibi olanlara müjde! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz: Toplam paranızı hesaplayın!


Geçen yıl Ömer Altuntaş isimli Trabzonlu bir vatandaş kontrol noktasında aracı kontrol etmeye gitmişti. Banka kartı ile yaptığı ödemeden 12.41 lira komisyon aldı. Altuntaş, konuyu mahkemeye taşıdı.

Araç muayene ücretleri



Altuntaş, banka kartıyla ödeme yaptığı için kendisinden ücret alındığına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl nisan ayında aracımızı muayene istasyonunda muayene ettik. Nakit ödemek istediler ama yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla mı yoksa banka kartıyla mı ödediysem komisyon soruldu. Nedenini sorduğumuzda bir politikaları olduğunu ve herhangi bir yasal dayanak sunmak zorunda olmadıklarını söylediler. 12.41 TL komisyonumuzu ödemek zorunda kaldık. Sonra dava açtım, bu da tabii ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı çıktık. Sonuç olarak 12,41 TL komisyon tarafımıza iade edilecektir. O yüzden bilgi ve farkındalık adına böyle bir girişimde bulundum.”

“BİZİM GİBİ MAHKEMEYE VEREN YOK”

Başkalarından ödeme talep edildiğini ancak kimsenin konuyu mahkemeye taşımadığını belirten Altuntaş, şöyle devam etti:

“Diğerlerinden de bunun gibi komisyonlar alıyor ama kimse bizim kadar mahkemeye vermiyor. 12 TL olmaz diyorlar. Hal böyle olunca da herkes öyle düşündüğü için vatandaştan almaya devam ediyorlar. Mahkeme durumu netleştirdi ve kararını verdi. Gerekçeli kararda, tüketici mevzuatına göre banka kartlarından veya kredi kartlarından aracılık ücreti alınamayacağı belirtiliyor. Bunlar, şirketler veya şirketlerin kendileri tarafından bankalarla yapılan sözleşmeleri içerir. Bu anlaşmaların vatandaşları veya üçüncü şahısları bağlamadığını belirtiyor. Ancak kanıtladık. Bu konuda çeşitli illerde daha önce verilmiş kararlar var. Bunları emsal haline getirdik ve mahkeme lehimize karar verdi.”

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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