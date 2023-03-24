Otomobil sahibi olanlara müjde! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz: Toplam paranızı hesaplayın!

Geçen yıl Ömer Altuntaş isimli Trabzonlu bir vatandaş kontrol noktasında aracı kontrol etmeye gitmişti. Banka kartı ile yaptığı ödemeden 12.41 lira komisyon aldı. Altuntaş, konuyu mahkemeye taşıdı.
Altuntaş, banka kartıyla ödeme yaptığı için kendisinden ücret alındığına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl nisan ayında aracımızı muayene istasyonunda muayene ettik. Nakit ödemek istediler ama yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla mı yoksa banka kartıyla mı ödediysem komisyon soruldu. Nedenini sorduğumuzda bir politikaları olduğunu ve herhangi bir yasal dayanak sunmak zorunda olmadıklarını söylediler. 12.41 TL komisyonumuzu ödemek zorunda kaldık. Sonra dava açtım, bu da tabii ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı çıktık. Sonuç olarak 12,41 TL komisyon tarafımıza iade edilecektir. O yüzden bilgi ve farkındalık adına böyle bir girişimde bulundum.”