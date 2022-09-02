Otomobil şarampole uçtu, 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. H.K. (32) yönetimindeki 34 FK 7263 plakasına sahip Opel marka otomobil mıcırlı yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.