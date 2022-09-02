YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:36

Otomobil Şarampole Uçtu, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
02 Eylül 2022 - 16:36
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Otomobil Şarampole Uçtu, 6 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı


Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. H.K. (32) yönetimindeki 34 FK 7263 plakasına sahip Opel marka otomobil mıcırlı yolda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan K.K. (30), H.H.K. (9) ve A.A.K. (6) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahaline sağlık ve jandarma ekipleri yollandı. Yaralılar olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.



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Haber Editörü
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