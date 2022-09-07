Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı!













Edinilen bilgiye göre, kaza 06.00 sıralarında İnegöl'ün Bursa-Ankara karayolu üzeri Huzur mahallesi yakınlarında oldu. Bursa'dan İnegöl'e hareket halinde olan sürücü Fatih B. (23) yönetimindeki 16 CFY 80 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole yuvarlanarak, ters durdu. Yoldan geçen sürücüler, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine birden fazla 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri yollandı. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve arkadaşları Emre K.(24) ve Hamdi D.(25), ekiplerce yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar. 3 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.