Otomobil Seyir Halindeki Motosiklete Çarptı: 1 Ölü













Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Kaza, Fethiye Antalya kara yolu Zorlar mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu I.H. (70) idaresindeki A 1771 HT plakasına sahip otomobil, aynı istikamette ilerleyen Tefik Gök'ün (55) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Kazada savrulan motosikletten düşen Gök ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olay mahaline gelen sağlık personelleri motosiklet sürücüsü Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gök'ün cansız bedeni olay mahali incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.