Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü

Kaza, dün gece 00.40 sıralarında Hasyurt Mahallesi Sahil Caddesi yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, 07 ARS 491 plakasına sahip otomobil, sürücüsü Ali Abacıoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesiyle olay mahaline sağlık personelleri ve jandarma yollandı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Ali Abacıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta yolcu olarak bulunan Tamer Zengin ise kazada ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.