Otomobili olanın uykuları kaçacak! O ücrete dev zam geliyor: Her yıl ödenecek!







TAZMİNAT HESAPLAMASI ŞARTI DEĞİŞİYOR





FORMÜLLER DEVREDEN ÇIKTI

Araç sahibi olan herkesi yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı: Zorunlu trafik sigortası ile ilgili teminat bedelinde meydana gelecek değişiklikler için Anayasa Mahkemesi tarafından çok kritik kararlar alındı. Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma tazminatı ve sürekli sakatlık tazminatına ilişkin düzenlemeler iptal edildi. Bu kararın trafik sigortası tazminatlarına artış getirmesi bekleniyor, ancak tazminat süreçlerinin de uzamasından endişe ediliyor. Tüm ayrıntılar burada...Zorunlu Mali Mesuliyet Trafik Sigortası kapsamında bulunan tazminatların hesaplanmasında, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla formüllerin devreden çıktığı belirtiliyor. Avukat Adil Baltaş, tazminatların artık güncel mevzuat uyarınca, haksız fiil hükümlerine göre hesaplanacağını ve bu sürecin bilirkişi ve hakimlere bırakıldığını ifade ediyor. Zorunlu trafik sigortası genel şartlarında yapılan değişiklikler ve AYM'nin önceki yıllarda ilgili maddeleri iptal etmesi, sektörde belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Avukat Adil Baltaş, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonrası oluşan kanun boşluğu nedeniyle zorunlu mali mesuliyet trafik sigortası kapsamındaki tazminatların Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili kanunlar uyarınca hesaplanacağını söylüyor. Baltaş, iptal kararı sonrası yapılan ilk idari düzenlemeye kadar geçen 1,5 yıllık süreçte sigorta şirketlerinin tazminat ödeme yükünün arttığını, dava süreçlerinin uzadığını ve maddi külfetin arttığını belirtiyor. Ayrıca ödeme yapılarak kapatılan dosyalardan da ciddi tutarlarda farkların ödenmek durumunda kalındığını ifade ediyor.