Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde kent merkezine hareket halindeki İsmail A. yönetimindeki 11 AAT 384 plakasına sahip otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçinden annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen Asmin K.'ye (5) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kaza konusu ile ilgili tahkikat başlattı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:12
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı!
Bilecik'te annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:12
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde kent merkezine hareket halindeki İsmail A. yönetimindeki 11 AAT 384 plakasına sahip otomobil, Güneş TOKİ Sağlık Ocağı karşısında yaya geçinden annesi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen Asmin K.'ye (5) çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay mahaline gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü gözaltına alınırken, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
EDİTOR
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