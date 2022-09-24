Kaza, Kandıra yolu Muratköy Sapağı İzmit istikameti yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre, ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.K (25) isimli gence, O.K idaresindeki 41 LE 346 Toyota marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yola savruldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, M.K'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye götürdü. M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:37
Otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
Kocaeli'de ticari taksiden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 07:37
EDİTOR
İlginizi Çekebilir