Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kanala uçtu

Kaza, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Mustafa Sarı Caddesi üzerinde bulunan köprünün üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 27 ALL 639 plakasına sahip otomobil köprü üzerinde seyir halindeyken döneceği sırada karşıdan gelen S.V. idaresindeki 80 FS 962 plakasına sahip motosiklete çarptı. Çarpanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bağlama Kanalı'n uçarken yanında yolcu olarak bulunan E.K. isimli şahısta yola savruldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay mahaline sağlık ve polis ekipleri yollandı. Merdiven ekiplerinin desteğin ile kanala inen sağlık personelleri sürücü S.V.'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kanaldan çıkarılan motosiklet sürücüsü ile diğer yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı merak eden çevredeki vatandaşlar olay mahaline akın ederken kanala düşen sürücünün kurtarılmasını film gibi izlemeleri kameralar tarafından görüntülendi.