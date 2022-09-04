Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine hareket halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, bir AVM önünde bulunan yaya geçidinden geçmekte olan 72 yaşındaki Neriman Ak'a çarptı. Yaralanan ihtiyar kadın olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık personelince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:55
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı ihtiyar kadın yaralandı.
YAŞAM
04 Eylül 2022 - 19:55
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