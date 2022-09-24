YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:43

Otomobilin çarptığı yayanın ayakları yerden kesildi

Düzce'de durakta bekleyen otobüse yetişmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola ayakları yerden kesilen yaya asfalt zemine düştü. Kaza anı güvenlik kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 10:43
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Otomobilin çarptığı yayanın ayakları yerden kesildi


Kaza, Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarında akşam saatlerinde gerçekleşti. Durakta bekleyen halk otobüsüne yetişmeye çalışan Ali M., bir müddet koştuktan sonra karşıya geçmeye çalıştı. Yolun ortasında karşıya geçmeyi beklerken Akçakoca istikameti yönüne gitmekte olan B. A. idaresindeki 34 JM 6222 plakasına sahip otomobil yan tarafı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Ali M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay mahaline sağlık personelleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Selçuk Akyol



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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