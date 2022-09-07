Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı













Kaza, Giresun-Dereli karayolu Esenbük yakınlarında oldu. Giresun istikametinden Dereli istikametine hareket halindeyken S.P. idaresindeki 28 ABY 655 plakasına sahip otomobil ile karşıdan gelen A.Ç. idaresindeki 34 EVA 348 plakasına sahip araç, Esenbük mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 28 ABY 655 plakasına sahip araç Aksu Deresi'ne uçtu. Dereye uçan araca çevredeki vatandaşlar müdahale ederek araçtaki yaralıları boğulmaktan kurtardı.Meydana gelen kazada 28 ABY 655 plakasına sahip aracın sürücüsü S.P. ile araçta bulunan Y.E.M. ile 34 EVA 348 plakasına sahip araçta bulunan sürücü A.Ç. ve araçta bulunan S.C.,E.C. ve S.Ç. olmak suretiyle 6 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık personelleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırılırken dereye düşen araç çekici ile çekildi. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.