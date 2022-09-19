YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:12

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada

Tekirdağ'da sollama esnasında motosikletle çarpışan otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar kameraya yansıdı. Başından yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 09:12
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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı, sürücü kaçtı: O anlar kamerada


Kaza, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK karşısında gerçekleşti. Eski Tekirdağ Caddesi istikametinden Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki motosiklet ile bir otomobil sollama esnasında çarpıştı.



Devrilen motosiklet sürücüsü Mehmet K. başından yaralanırken, otomobil sürücüsü ise durmayarak yoluna devam etti. Yaralı motosikletli olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma süreci başladı. Öte yandan, kaza anı ve otomobil sürücüsünün olay yerini terk ettiği anlar anbean kameraya yansıdı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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