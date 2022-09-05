Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Van-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PJ plakasına sahip Peugeot Partner kamyonet ile 09 TC 023 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.