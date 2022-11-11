Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim olacak mı? Bakan Nebati'den ÖTV'de indirim açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Son günlerde kamuoyunda ÖTV indirimi yapılacağına dair ortaya atılan söylentiler hakkında konuşan Bakan Nebati, otomobillerde ÖTV indirimi olur mu sorusuna en iyi yanıt veren kişi oldu.
Bakan Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından sorulan soruları yanıtladı.