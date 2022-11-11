GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 00:47

Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim olacak mı? Bakan Nebati'den ÖTV'de indirim açıklaması

Son zamanlarda kamuoyunu oldukça meşgul eden ve Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği ÖTV indirimi ile ilgili en net açıklama Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nabati, ÖTV ile ilgili herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 00:47
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Otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim olacak mı? Bakan Nebati'den ÖTV'de indirim açıklaması


Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Son günlerde kamuoyunda ÖTV indirimi yapılacağına dair ortaya atılan söylentiler hakkında konuşan Bakan Nebati, otomobillerde ÖTV indirimi olur mu sorusuna en iyi yanıt veren kişi oldu.

otomobillerde ÖTV indirimi olur mu



Bakan Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Maliye Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında yürütülen 2023 bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından sorulan soruları yanıtladı.

"ÖTV İNDİRİM ÇALIŞMASI YOK"

Enflasyonun ne zaman düşeceği sorulduğunda, "İleride her alanda iyileşmeler göreceğiz. Enflasyon Aralık ayından itibaren baz etkisiyle de olsa düşecek" diyen Bakan Nebati, Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'nin indiriminin olup olmayacağı sorulduğunda "ÖTV'nin düşürülmesine yönelik bir araştırma yok. Matrah artırımının genişletilmesi için çalışıyoruz" dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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