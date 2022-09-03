YAŞAM
03 Eylül 2022 - 13:59

Otomobilleri tek tek dolaştı, tek poşetle geldiği sanayi çarşısından 4 poşetle çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızın sanayide girdiği otomobillerdeki rahat tavırları pes dedirtti. Hırsızın girdiği otomobilde sigarasını yakarak rahat bir şekilde istediğini alıp beğenmediklerini de araçtan dışarı attığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 13:59
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Otomobilleri tek tek dolaştı, tek poşetle geldiği sanayi çarşısından 4 poşetle çıktı

Sanayide oto tamir işiyle uğraşan İbrahim Kurt, tamir yaptığı aracı sahibine teslim ettikten sonra aldığı telefonla dünyası başına yıkıldı. Müşterisinin araba bulunan malzemelerinin olmadığını söylemesi üzerine kamera kayıtlarını inceleyen Kurt gördükleriyle şaşkına döndü. Dükkanına giren hırsızın otomobil içerisinde bulunan malzemeleri alıp üstüne bir de sigara yakmasını şaşkınlık içerisinde izleyen Kurt, "Hırsız, elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde gelerek arabanın içinde sigarasını yakıyor. Beğenmedikleri eşyaları yola fırlatıyor. 5 Yıldır esnaflık yapıyorum ilk kez böyle bir şey başıma geliyor" dedi.

Tamir ettiği otomobili sabah müşteriye teslim ettiğini ve bir müddet sonra müşterinin kendisini telefonla aradığını anlatan Kurt, " Aracında, bir kaç takım malzeme eksik olduğunu söyledi. Ben de bizim burada bu zamana kadar böyle bir şey olmadığı için teyit amaçlı kamera kaydına baktım ve şaşırtıcı bir olaya şahit oldum. Bir tane hırsız araca doğru geliyor ve araca giriyor. Müşterinin birkaç değerli eşyasını alıyor. Ondan sonra öbür arabaya bakıyor. Aracı açamayınca başka dükkana gidiyor. Bütün dükkanlara güzergahlara baktım, çok dükkana girmiş sanayide. Çünkü benim dükkana gelirken iki poşet vardı. Sanayiden çıkarken elinde 4 poşet oluyor. Müşterimin değerli bir gözlüğünü, şarj aleti, sigarasını ve birer kilogram çerezleri varmış onları almış " dedi.

Tatile gideceği için yeni aldığı gözlüğün daha ilk taksitini ödediğini belirten Hüseyin Tuncay, "Aracımda bir sıkıntı olmuştu. İbrahim ustayı aradım. O da sağ olsun aracımı evimden gelip aldı. Aracımı tamir edildikten sonra torpido gözünü açtım bir baktım güneş gözlüğüm yok. Kuruyemiş getirmiştim, bir baktım o da yok. Sigara ve değerli eşyalarım vardı. Sonra İbrahim ustayı aradım oda kamera kayıtlarına baktığında hırsızın çaldığını öğrendik. Böyle bir şeyin yaşanması benim ağırıma gitti. Tatile geleceğim diye kuzenimden gözlük almıştım. Parasının yarısını verdim yarısını da gelince vereyim dedim. Maalesef 2 bin lira civarında bir gözlüktü. Allah'tan bagajı açmamış hırsız spor ayakkabım vardı değerli olan ancak gözlüğün çalınması çok kötü oldu bizim için" şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
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