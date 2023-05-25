Otomotiv sektöründe görülmemiş kampanya! Peugeot otomotiv fiyatları diğer markaları solladı













PEUGEOT MAYIS AYI FİYATLARINI DUYURDU

Peugeot, farklı otomobil segmentlerinde çeşitli modeller sunmaktadır. Hatchback, sedan, SUV ve crossover gibi farklı kategorilerde yer alan araçlar, farklı ihtiyaçlara ve tercihlere hitap etmektedir. Her modelin kendi özellikleri ve donanım seviyeleri bulunmaktadır. Peugeot'un fiyat politikası, araç modellerine, donanım seviyelerine ve özelliklere göre değişkenlik göstermektedir. Fiyatlar, motor seçenekleri, donanım paketleri, ekstra özellikler ve kampanyalar gibi faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir. Bu nedenle, güncel fiyatları öğrenmek için Peugeot resmi web sitesini veya yetkili bayilerini ziyaret etmek önemlidir.Peugeot otomobilleri, stil, konfor, güvenlik ve teknoloji açısından yenilikçi özelliklere sahip olmasıyla bilinir. Müşterilerin tercihlerine göre farklı motor seçenekleri sunulurken, genellikle performans, yakıt verimliliği ve sürüş keyfi ön planda tutulmaktadır. Peugeot otomobilleri, şık tasarımları, yüksek kaliteli iç mekanları ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, kullanıcı dostu teknolojik özelliklere sahip olan araçlar, sürücü ve yolcular için konforlu bir deneyim sunmayı hedeflemektedir. Peugeot, Türkiye'deki otomotiv sektöründe büyük bir ilgi gören Fransa kökenli bir markadır. Özellikle 208, 308, SUV 2008 ve 408 gibi otomobil modelleriyle dikkat çeken Peugeot, sıfır araç almak isteyenler arasında popüler bir tercih haline gelmiştir. Ayrıca, sunduğu kampanyalarla da büyük ilgi görmektedir.Peugeot markasının güncel fiyatları açıklanarak tekrar dikkatleri üzerine çekmiştir. Fiyatlar, otomobil tutkunlarını şaşırtacak şekilde artış göstermiştir. İşte Peugeot'un güncel fiyatlarına ilişkin detaylar: 208 Modeli Mayıs Ayı Güncel Fiyatları: 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 701.500 Türk Lirası 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 761.500 Türk Lirası 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 848.000 Türk Lirası 308 Modeli Mayıs Ayı Güncel Fiyatları: Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 932.000 Türk Lirası Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 994.000 Türk Lirası Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.099.500 Türk Lirası SUV 2008 Modeli Mayıs Ayı Güncel Fiyatları: 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 920.500 Türk Lirası 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.005.500 Türk Lirası 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.134.000 Türk Lirası 2008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.016.000 Türk Lirası 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.079.000 Türk Lirası 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.208.500 Türk Lirası 408 Modeli Mayıs Ayı Güncel Fiyatları: Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.186.500 Türk Lirası Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.370.000 Türk Lirası Peugeot, geniş model yelpazesiyle ve şık tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekmektedir. Güncel fiyatlar ve detaylı özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için Peugeot resmi web sitesini veya yetkili bayileri ziyaret edilebilir.