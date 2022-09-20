GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 09:19

Otopark aidatını yüksek bulan Kuyumcukent çalışanları araçlarını yol kenarlarına park etti

Yenibosna'da yer alan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca içeride yer alan çalışanlar çareyi araçlarını yol kenarına bırakmakta buldu. Yol kenarına bırakılan ve trafiği olumsuz etkileyen araçlar, dron ile görüntülendi.

GÜNDEM
20 Eylül 2022 - 09:19
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Otopark aidatını yüksek bulan Kuyumcukent çalışanları araçlarını yol kenarlarına park etti


Bahçelievler Yenibosna'da yer alan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu söz eden vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar drone ile havadan görüntülendi.



Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün “Kuyumcukent'te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde kesin olarak yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da kapı aralayabilir. Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum.

Daha önce de eylem yapıldı ancak hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince Bu sayede çözüm bulmaya çalışıyorlar. Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var. İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için sonlar açısından sorun olmuyor” dedi.

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