YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:58

Otoyolda tıra çarpan sürücü araçta sıkıştı, ekipler seferber oldu

TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, su yüklü tıra arkadan çarpan başka bir tır sürücüsü sıkıştı. Sıkışan sürücü kurtarılmayı beklerken, yakınlarını arayarak yaptığı kazayı haber verdi.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:58
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Otoyolda tıra çarpan sürücü araçta sıkıştı, ekipler seferber oldu


Kaza; gece saatlerinde TEM Otoyolu Üçköprü Köyü yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinden Ankara istikameti yönüne gitmekte olan Z.S.'nin kullandığı 06 BGL 96 plakasına sahip tavuk yüklü tır önünde seyreden E.T.'nin kullandığı 10 LB 298 plakasına sahip su yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü Z.S. şoför mahalline sıkıştı.

Sıkışan sürücünün kurtarılması için Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çalışma başlattı. Sıkışan sürücü Z.S. kurtarılmayı beklerken ise mobil cihaz ile yakınlarını arayarak kaza yaptığını söyledi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda şoför mahalline sıkışan sürücü kurtarılarak Atatürk Devlet Hastanesine yollandı.
Kazayla ilgili olarak soruşturmaya başlatıldı.



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