Oturduğu binanın altında dükkan olanlar dikkat! Eğer bunu yapıyorlarsa risk büyük

















Konut Binaları Ticari Alanlarla Karıştırılmamalı

Bina Tasarımı ve Planlamasında Güvenlik Önlemleri Alınmalıdır

Kahramanmaraş ve diğer 10 ilde meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar bina güvenliği konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Jeofizik mühendisi Dr. Ahmet Ercan, binaların zemin katlarında bulunan fırın, pastane ve pizzacıların yarattığı tehlike hakkında konuştu.Ercan, fırınlardan yayılan ısının bina yapısındaki betonun kalitesini değiştirebileceğini vurguladı. Sürekli yanan bir fırının daha sonra soğuması halinde donatıların paslanmaya başlayacağı ve bunun da binanın yıkılmasını kolaylaştıracağı uyarısında bulundu. Ercan ayrıca işletmeler tarafından binaların kolon ve kiriş gibi giriş bölümlerine yapılan müdahalelerin çökme riskini artırdığına dikkat çekti.Ercan, konut amaçlı planlanan binaların en alt kattan en üst kata kadar her zaman konut olması gerektiğini vurguladı. Ancak son 50 ila 70 yılda birçok konutun işyerine dönüştürüldüğünü ve bunun da alt katlarda hacim artışına neden olduğunu kaydetti. Bu da evin dengesini bozarak binanın çökmesine neden olabiliyor. Ercan ayrıca, binaların zemin katlarında bulunan fırın, pastane ve pizzacıların yaydıkları ısı nedeniyle betonda genleşmeye neden olduğunu vurguladı. Bu durum binanın yapısına zarar verebilir ve çökmeye daha açık hale getirebilir.Binaların güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmasını ve planlanmasını sağlamak çok önemli. Bina yapısının zayıflamasını önlemek için, fırınlar ve diğer ısı kaynakları, konut birimlerinin bulunduğu binaların zemin katına inşa edilmemeli Ticari alanlar, çökme riskini artırabilecek kolon ve kirişler gibi binanın taşıyıcı sistemlerine müdahale etmemeli. Dr. Ahmet Ercan'ın uyarısı özetle, binaların güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanması ve planlanmasının önemini vurguluyor. Fırın, pastane ve pizzacı gibi ticari alanların, bina yapısının dengesini bozmaması ve çökme riskini artırmaması için konutların bulunduğu binaların zemin katında yer almaması gerekiyor.