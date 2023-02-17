Oturduğunuz yerden para kazanın! 32 günde 5 BİN TL kazanmanın yolu belli oldu!







250 bin TL 32 gün vadeli mevduat







Akbank

Odeabank

Alternatifbank

ING

Anadolubank

Denizbank

Enpara

5000 TL kazandıracak basit bir yöntem! Bankalardan ek gelir elde etmek isteyenler için kolay bir fırsat. Hiç zorluk çekmeden, sadece 32 gün içinde 5000 TL kazanabilirsiniz. Zaman ve enerji harcamadan para kazanmak isteyenlerin önemli çoğunluğu vadeli hesaplardan yararlanmayı tercih ediyor. Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? Detayları şöyle... Odebank, ING, Akbank, Denizbank ve daha pek çok bankada mevduat hesaplarına yatıracağınız nakit para ile yaklaşık 5000 TL kazanmanız mümkün. Bankaların sağladığı faiz oranları ile kar elde edebilirsiniz. Nakit para birikimi hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için okumaya devam edin...Bankaların vadeli mevduat hesaplarına yatıracağınız 250 bin TL tutarındaki parayla ortalama 5.000 TL gibi bir gelir elde edebilirsiniz. Akbank, Odeabank, Alternatifbank, ING, Anadolubank ve Denizbank gibi birçok banka farklı faiz oranları sunarak yatırımınıza kazanç sağlama imkanı sunuyor. Örneğin, yatırdığınız 250 bin TL için Akbank'ta yıllık yüzde 27,75 faiz oranı ile 5.778 TL net kar elde edebilirsiniz. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve kazanç tutarları farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bankaların faiz oranlarını sizin için derledik:250 bin TL'lik nakit para ile Akbank'ın vadeli mevduat hesabına yatırdığınızda, yıllık %27,75 faiz oranı ile birlikte 255 bin 778 TL'ye ulaşırsınız. Böylece net kazancınız 5.778 TL olur.Oksijenli hesap kampanyası ile öne çıkan Odebank’ta yatırdığınız 250 bin TL 1 sene sonra %25 faiz alır ve tam olarak net 5.205 TL kazanç getirir.Alternatifbank VOV kampanyası ile öne çıkarken yatırılan 250 bin TL için yılda %27 faiz yapılır ve 255 bin 622 TL bakiyeniz olur. Bu sayede 5.622 TL net kazancınız olur."e-Turuncu Hesap kampanyası" ING Bankın öne sürdüğü programdır. 250 bin TL yatırdığınız takdirde 27 faiz uygulanmasının ardından 255 bin 622 TL bakiyeye ulaşmış olursunuz. Böylelikle net kazancınız 5.622 TL olur.Renkli Hesap kampanyası 250.000 TL'nizi vade sonunda 255.414 TL’ye çıkarır. 5.414 TL net kar elde edersiniz.Denizbank'ın yürüttüğü E-Mevduat kampanyası kapsamında yüzde 26 yıllık faiz ile yatırdığınız 250 bin TL nakti size 255.414 TL'ye dönüştürerek verir. Böylece 5.414 TL net kar elde edersiniz.Enpara’nın Vadeli Mevduat Hesabında %24 faiz uygulanır. 250.000 TL yatırdığınız takdirde net 4.997 TL kazandırır ve bakiyeniz 254.997 TL'ye ulaşır.