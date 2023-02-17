Oturduğunuz yerden para kazanın! 32 günde 5 BİN TL kazanmanın yolu belli oldu!

5000 TL kazandıracak basit bir yöntem! Bankalardan ek gelir elde etmek isteyenler için kolay bir fırsat. Hiç zorluk çekmeden, sadece 32 gün içinde 5000 TL kazanabilirsiniz. Zaman ve enerji harcamadan para kazanmak isteyenlerin önemli çoğunluğu vadeli hesaplardan yararlanmayı tercih ediyor. Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? Detayları şöyle... Odebank, ING, Akbank, Denizbank ve daha pek çok bankada mevduat hesaplarına yatıracağınız nakit para ile yaklaşık 5000 TL kazanmanız mümkün. Bankaların sağladığı faiz oranları ile kar elde edebilirsiniz. Nakit para birikimi hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için okumaya devam edin...
250 bin TL 32 gün vadeli mevduat
Bankaların vadeli mevduat hesaplarına yatıracağınız 250 bin TL tutarındaki parayla ortalama 5.000 TL gibi bir gelir elde edebilirsiniz. Akbank, Odeabank, Alternatifbank, ING, Anadolubank ve Denizbank gibi birçok banka farklı faiz oranları sunarak yatırımınıza kazanç sağlama imkanı sunuyor. Örneğin, yatırdığınız 250 bin TL için Akbank'ta yıllık yüzde 27,75 faiz oranı ile 5.778 TL net kar elde edebilirsiniz. Her bankanın sunduğu faiz oranları ve kazanç tutarları farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi ve başvuru için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Bankaların faiz oranlarını sizin için derledik: