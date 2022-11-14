ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil sektöründe uzun süredir dolaşan ÖTV indirimi söylentilerine son verdi. Bakan Nebati'nin "ÖTV'nin düşürülmesi gündemimizde değil, vergi tabanının genişletilmesi için çalışıyoruz" sözlerinin ardından odaklar şimdi vergi tabanının genişletilmesine çevrildi. Ancak oldukça karmaşık bir sistem tarafından hesaplanan temel limitler, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını hâlâ karıştırıyor.
VERGİ ÖNCESİ ARAÇ FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Birçok vatandaş "indirimler" umuduyla satın alımları ertelerken, sektördeki uzmanlar vergi öncesi yeni araba fiyatlarının her ay artmaya devam ettiğini vurguluyor. Sektör çalışanları vergi öncesi sıfır araba fiyatlarının aylık olarak artmaya devam ettiğini söylüyor.Bunun nedeni sadece Türkiye'deki yükselen döviz kuru değil, aynı zamanda yükselen küresel fiyatlar. Renault, %50'den başlayan fiyatlarla, Clio modelleri için son 1,5 yılda yeni otomobillere uygulanan ÖTV tutarını belirleyen vergiye dayalı sistemi açıklamaya çalıştı. Bu nedenle Haziran 2021'de 1.0 litre hacimli otomatik şanzıman Clio ve vergisiz fiyatı 108.564 TL olan Joy donanım paketi o dönem için geçerli vergi matrahının %50 ÖTV segmentine girerek 192 bin 158 TL’ye satıldı.
Şubat 2022'de aynı aracın gümrüksüz fiyatı 174 bin 416 TL'ye çıkarken bu sefer %60 ÖTV segmentine tabi tutulmuş ve vergi dahil fiyatı 329 bin 297 TL'den satışa başlamıştır. Aracın gümrüksüz değeri Haziran 2022'de 212 bin 370 TL'ye ulaştığında bu kez %80 ÖTV segmentine girerek 451.000 75 TL'den satıldı.
FİYATLARI NE ETKİLER2016 yılında ÖTV için temel limitler getirildi. Amaç, 1.6 litre veya daha az hacme sahip yeni otomobiller üzerindeki vergi oranını üst, orta ve ekonomi sınıflarındaki araçlardan farklılaştırmaktı. Bu amaçla %45, %50 ve %60'lık üç farklı disk yerleştirildi. Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan: “Sıfır araçların fiyatı dünyada artmaya devam ediyor. Küresel hammadde artışları, enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle Avrupa’dan Türkiye’ye gelen araçlar her ay zamlanıyor. 2023’te de Avrupa’daki resesyon riskinden dolayı yeterli adette üretimin olamayabileceği riski konuşuluyor. Yine yurtiçinde Döviz kurlarındaki artış da fiyatı etkiliyor. Matrah güncellemesinin yapılmaması bir beklenti oluşturdu. Şu anda insanlar biraz tedirgin oldu. Ancak, henüz yüzde kaçlık bir arttırım yapılacağının bilinmemesinden ötürü araç alımını ertelemek doğru olmayabilir.” dedi.
2020'de %80, %60'ın yerini aldı. Vergi değerlendirmesi geçişi sırasında keskin fiyat artışlarını önlemek için bu yılın başlarında 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere beş farklı katman oluşturan bir ara katman tanıtıldı.
Bu sistem, döviz kurlarının istikrarlı olduğu ve dünya ekonomisinin normal şekilde işlediği bir dönemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak hem küresel hem de Türkiye ekonomilerinde pandemi sonrası gelişmeler yeni otomobil fiyatlarını sürekli olarak yukarı çekti. Aylık fiyat artışlarıyla birlikte neredeyse tüm yeni arabalar %80 segmentine giriyor. "Daha fazla kısıtlama olsa bile, araçlar Avrupa'dan gelmeye devam edecek."