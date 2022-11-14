GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 11:59

ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı

Araç fiyatlarında son dakika gelişme! Bakan Nebati'nin "ÖTV'de indirim yok, vergi matrahını yükseltmek için çalışıyoruz" demesinin ardından odak, yeni araçlardan ne kadar ÖTV alınacağını belirleyen vergi matrahına çevrildi.

GÜNDEM
14 Kasım 2022 - 11:59
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ÖTV'de indirim beklentisinde olanlara müjde: Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımlarında yeni fiyatlar hesaplandı


Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobil sektöründe uzun süredir dolaşan ÖTV indirimi söylentilerine son verdi. Bakan Nebati'nin "ÖTV'nin düşürülmesi gündemimizde değil, vergi tabanının genişletilmesi için çalışıyoruz" sözlerinin ardından odaklar şimdi vergi tabanının genişletilmesine çevrildi. Ancak oldukça karmaşık bir sistem tarafından hesaplanan temel limitler, araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kafasını hâlâ karıştırıyor.

Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımları

VERGİ ÖNCESİ ARAÇ FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Birçok vatandaş "indirimler" umuduyla satın alımları ertelerken, sektördeki uzmanlar vergi öncesi yeni araba fiyatlarının her ay artmaya devam ettiğini vurguluyor. Sektör çalışanları vergi öncesi sıfır araba fiyatlarının aylık olarak artmaya devam ettiğini söylüyor.Bunun nedeni sadece Türkiye'deki yükselen döviz kuru değil, aynı zamanda yükselen küresel fiyatlar.

Renault, %50'den başlayan fiyatlarla, Clio modelleri için son 1,5 yılda yeni otomobillere uygulanan ÖTV tutarını belirleyen vergiye dayalı sistemi açıklamaya çalıştı. Bu nedenle Haziran 2021'de 1.0 litre hacimli otomatik şanzıman Clio ve vergisiz fiyatı 108.564 TL olan Joy donanım paketi o dönem için geçerli vergi matrahının %50 ÖTV segmentine girerek 192 bin 158 TL’ye satıldı.

Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımları

Şubat 2022'de aynı aracın gümrüksüz fiyatı 174 bin 416 TL'ye çıkarken bu sefer %60 ÖTV segmentine tabi tutulmuş ve vergi dahil fiyatı 329 bin 297 TL'den satışa başlamıştır. Aracın gümrüksüz değeri Haziran 2022'de 212 bin 370 TL'ye ulaştığında bu kez %80 ÖTV segmentine girerek 451.000 75 TL'den satıldı.

FİYATLARI NE ETKİLER

2016 yılında ÖTV için temel limitler getirildi. Amaç, 1.6 litre veya daha az hacme sahip yeni otomobiller üzerindeki vergi oranını üst, orta ve ekonomi sınıflarındaki araçlardan farklılaştırmaktı. Bu amaçla %45, %50 ve %60'lık üç farklı disk yerleştirildi.

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan: “Sıfır araçların fiyatı dünyada artmaya devam ediyor. Küresel hammadde artışları, enflasyon ve tedarik sorunları nedeniyle Avrupa’dan Türkiye’ye gelen araçlar her ay zamlanıyor. 2023’te de Avrupa’daki resesyon riskinden dolayı yeterli adette üretimin olamayabileceği riski konuşuluyor. Yine yurtiçinde Döviz kurlarındaki artış da fiyatı etkiliyor. Matrah güncellemesinin yapılmaması bir beklenti oluşturdu. Şu anda insanlar biraz tedirgin oldu. Ancak, henüz yüzde kaçlık bir arttırım yapılacağının bilinmemesinden ötürü araç alımını ertelemek doğru olmayabilir.” dedi.

Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımları

2020'de %80, %60'ın yerini aldı. Vergi değerlendirmesi geçişi sırasında keskin fiyat artışlarını önlemek için bu yılın başlarında 45, 50, 60, 70 ve 80 olmak üzere beş farklı katman oluşturan bir ara katman tanıtıldı.

Bu sistem, döviz kurlarının istikrarlı olduğu ve dünya ekonomisinin normal şekilde işlediği bir dönemin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Ancak hem küresel hem de Türkiye ekonomilerinde pandemi sonrası gelişmeler yeni otomobil fiyatlarını sürekli olarak yukarı çekti.

Aylık fiyat artışlarıyla birlikte neredeyse tüm yeni arabalar %80 segmentine giriyor. "Daha fazla kısıtlama olsa bile, araçlar Avrupa'dan gelmeye devam edecek."

LİMİTLER ARTMIŞ OLSA BİLE ARAÇLAR AVRUPA’DAN ZAMLI OLARAK GELECEK

Vergi matrahının ne zaman ve yüzde kaç artacağı belli değil. Uzmanlar, bu yöndeki haberlerin spekülasyon olduğu ve tüketicilerde beklenti oluşturduğu konusunda uyarıyor. Birçok kişi son birkaç gün içinde satın alma işlemlerini ertelediğinden, satıcı trafiği şimdiden düştü. Uzmanların şu sıralar üzerinde durduğu konulardan biri de yeni otomobil fiyatlarındaki sürekli artış gösterdi.

Araç fiyatlarını düşürecek matrah artırımları

GÜNCEL MATRAH LİMİTLERİ

120.000 TL'ye kadar: %45

120-150.000TL: %50

150-175.000TL: %60

175-200.000TL: %70

200.000 TL üzeri: %80

Haziran 2021

Vergisiz Fiyat: 108.564 TL Vergi Dahil Fiyatı: 192.158 TLÖTV Oranı: %50 Eylül 2021

Vergisiz Fiyat: 111.359 TL Vergi Dahil Fiyatı: 197.105 TLÖTV Oranı: %50

Şubat 2022

Gümrüksüz fiyat: 174.416 TL (150.000 TL üzeri, vergi matrahı %60'a çıkarıldı) Vergi Dahil fiyat: 329.297 TLÖTV oranı: %60

Kasım 2022

Gümrüksüz fiyat: 233.110 TL Vergi dahil fiyat: 495.125 TLÖTV oranı: %80

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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