ÖTV indirimi vız geldi! Araç satışlarında yeni döneme girildi: Fark 200 bini geçti, alıcıların yeni gözdesi bu oldu!













Araç sahibi olmak isteyenlerin tercihleri, otomobil fiyatlarının son dönemde adeta uçuşa geçmesiyle birlikte değişmeye başladı. Hem sıfır hem ikinci el araçlarda yaşanan fiyat artışları, tüketicilerin beklentilerini ve tercihlerini de etkiledi. Özellikle 'standart paket' tercihi, son dönemde araç sahibi olmak isteyenlerin en çok ilgi gösterdiği konuların başında geliyor. Spor direksiyon, cam tavan, geri dönüş kamerası, deri koltuklar gibi ekstraların araç fiyatlarını artırması, tüketicilerin bütçelerini zorlayacak seviyelere ulaşmalarına neden oldu. Bu nedenle, artık 'boş araba' dönemi başlamış oldu. Galericilerin de söylediği gibi, bazı tüketicilerin takıntısı olan 'full paket' dönemi geride kalmış durumda.Araç donanımı ne kadar yüksek olursa, fiyatı da o kadar artıyor. Bu durumda, araç sahipleri kararsız kalmaktaydı: 'standart paket mi, yüksek paket mi?' Ancak son dönemde araç fiyatlarındaki yükseliş, tüketicilerin tercihlerini değiştirdi ve artık standart paket araçlar daha çok tercih ediliyor. Boş paket satışları da son aylarda patlama yaşadı ve bu dönemde vatandaşlar, boş paket araçlar alıp ufak masraflarla doldurmaya çalışıyor. Lüks bir arabanın en donanımlısı, ortalama olarak 1 milyon 600 bin TL gibi bir fiyatla satılıyor. Ancak aynı modeldeki standart paket araç, fiyatı 1 milyon 400 bin TL'ye kadar düşüyor. İkinci el araçlarda da durum benzer şekilde. 300 bin TL'ye alınabilecek bir araç, boş paket olarak 200-230 bin TL bandında alınabiliyor. Sonuç olarak, otomobil fiyatlarında yaşanan artışlar, tüketicilerin tercihlerinde de değişikliklere neden oluyor. Artık sadece lüks ve yüksek donanımlı araçlar değil, standart paket araçlar da tüketicilerin gözdesi haline gelmiş durumda.