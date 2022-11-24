GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 13:41

ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi yürürlüğe girerek yasalaştı.

GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 13:41
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..


ÖTV Yönetmeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV'nin özel oranlı vergi oranları üzerinden hesaplanmasına ilişkin yeni esasların belirlenmesine ilişkin ekteki kararın yürürlüğe girmesine karar verildiğinin belirtildiği kararda mezkur kanunun 12'inci maddesine istinaden yapıldığı ifade edildi.

ÖTV matrah düzenlemesi



Bu kararla motor silindir hacmi 1600 cc'nin altında olan araçlar için vergi matrahı alt sınırı 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı. Vergi matrahının üst sınırı 200.000 liradan 280.000 liraya yükseltildi. Bu kararla birlikte elektrikli araçlardaki temel ÖTV oranında da birçok değişiklik bulunuyor. Buna göre, motor hacmi 50 kW'ı aşan ve motor hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlar için vergi matrahı alt sınırı 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Vergi matrahının üst sınırı da 170.000 liradan 350.000 liraya yükseltilmiştir.

ÖTV matrah düzenlemesi

Öte yandan söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kararın uygulamasını Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

MARKA VE MODELE GÖRE ÖRNEK İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ DUYURULDU

ÖTV matrah düzenlemesinden sonra araç sahibi olmak isteyenlerin bekledikleri indirimli araç listeleri yeniden hesaplanmış olarak yayınlandı. Marka ve modele göre satılan araçların listesi şöyle:

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

indirimli otomobillerin tam listesi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Yaşadığım yerde toplanma alanı var mı? e-Devlet'ten tek tıkla öğrenin
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız
Ehliyet sahipleri, kayıtlı aracı olanlar! O tarihe kadar yaptırmazsanız 847 lira borçlanacaksınız
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..
Merkez Bankası'ndan üst üste 4. faiz indirimi! Faiz tek haneye düşürüldü..
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ediyor!
Pentagon'dan Pençe-Kılıç Harekatına sert eleştiri: ABD askerlerinin...
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
İlber Ortaylı'nın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı!
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
İstanbul'da tek seferde büyük operasyon: 3.5 ton metamfetamin yakalandı!
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kerem Bürsin sorusu Hande Erçel'i bezdirdi: 'Hep aynı sorular!'
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri kabul etmedi..
Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan'ı çıldırtan yorum! O ifadeleri...
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı! ÖSYM-KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ve soru-cevap kitapçığı sorgulama ekranı
2022-KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı!...
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
WhatsApp'te yeni özellik! Artık tüm kullanıcılar anında görebilecek
Evinde interneti olanlar! Faturanızda sürprizle karşılaşmamak için hemen yapın: Aralık'ta zam geliyor!
Evinde interneti olanlar! Faturanızda sürprizle karşılaşmamak için...
2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı, A'dan Z'ye indirim kapıda!
2023 yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Rekor oran açıklandı,...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi: İşte yayın tarihi...
Fenomen dizi 7 yıl aranın ardından geri dönüyor! Demet Evgar müjdeledi:...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle...
Sinan Akçıl'dan evliliğe yeşil ışık! Kendisinden 16 yaş küçük...
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara veda edecek
Kadrosunda yıldız isimler vardı! O dizi yılbaşını göremeden ekranlara...
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!
Yağlarınızdan kurtulmak için kahvenize 1 kaşık atmanız yeterli!