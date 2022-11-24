ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır ve ikinci el otomobilde fiyatlar değişti! ÖTV indirimi hesaplama ve indirimli otomobillerin tam listesi..













MARKA VE MODELE GÖRE ÖRNEK İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ DUYURULDU

ÖTV Yönetmeliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV'nin özel oranlı vergi oranları üzerinden hesaplanmasına ilişkin yeni esasların belirlenmesine ilişkin ekteki kararın yürürlüğe girmesine karar verildiğinin belirtildiği kararda mezkur kanunun 12'inci maddesine istinaden yapıldığı ifade edildi.Bu kararla motor silindir hacmi 1600 cc'nin altında olan araçlar için vergi matrahı alt sınırı 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı. Vergi matrahının üst sınırı 200.000 liradan 280.000 liraya yükseltildi. Bu kararla birlikte elektrikli araçlardaki temel ÖTV oranında da birçok değişiklik bulunuyor. Buna göre, motor hacmi 50 kW'ı aşan ve motor hacmi 1800 CC'yi geçmeyen araçlar için vergi matrahı alt sınırı 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Vergi matrahının üst sınırı da 170.000 liradan 350.000 liraya yükseltilmiştir.Öte yandan söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, kararın uygulamasını Maliye Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yürütecek.ÖTV matrah düzenlemesinden sonra araç sahibi olmak isteyenlerin bekledikleri indirimli araç listeleri yeniden hesaplanmış olarak yayınlandı. Marka ve modele göre satılan araçların listesi şöyle: