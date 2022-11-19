EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 18:11

ÖTV matrah düzenlemesi ne demek? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Araba fiyatlarında indirim yapılacak mı? ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Bakan Nebati ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşı ilgilendiren haberi Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı. 'ÖTV indirimi yok' diyen Bakan'dan detaylı açıklamalar haberimizde yer almaktadır. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 18:11
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ÖTV matrah düzenlemesi ne demek? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Araba fiyatlarında indirim yapılacak mı? ÖTV matrah düzenlemesi ne zaman yapılacak?


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerine çalışmalar devam etmektedir' açıklamasında bulundu. Yüksek fiyatlı otomobillerde düşük vergi alınacak. Vatandaş ÖTV matrah düzenlemesinin ne zaman olacağını merak etmekte ve araştırmaktadır.

Otomobil fiyatlarında ki araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. ÖTV indirimi beklentisinde olan vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı. Bakan Nebati, ÖTV indirimin olmayacağını bunun yerine matrah düzenlemesinin getirileceğini bildirdi. Böylelikle araçlarda fiyat düşüşünün görüleceği duyuruldu.



ötv

ÖTV MATRAH DÜZENLENMESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Vatandaş, 'otomobillerde ÖTV indirimi gelecek mi?' sorusunu merak etmekte ve yanıt aramaktadırlar. Bakan Nureddin Nebati konu ile ilgili 'ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi başladı' açıklamalarına yer verdi.

Aralık 2022 ile beraber EYT ile ilgili düzenleme gündemde yerini korumaya devam ediyor. Bu düzenlemeler hızla devam ederken gündemde yeni bir sürpriz daha yaşandı. AK Parti Aralık ayı ikinci yarısında Meclis'e yeni torba yasası hazırlığında olduğu sürüldü. Bu torba yasasında ÖTV indirimleri de yer edinecek.

MATRAH YÜKSELECEK VERGİ AZALACAK

Vatandaşın uzun zamandır beklediği otomobillerde ÖTV indirimi hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. ÖTV indirimi ile insanların alım gücü artmış olacak. Geçtiğimiz günlerde de KDV indirimi yapılmıştı.

Arabalarda ÖTV indirimi hakkında alternatifler sunulmaya devam ediyor. Birinci taslakta ÖTV matrahın artması bekleniliyor. Böylelikle çok yüksek fiyatlı otomobillerde düşük vergiler alınacak.

KÜÇÜK SİLİNDİR VERGİSİZ

İkinci taslakta ise düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin sıfırlanması söz konusu oldu. Bu düzenlemelerle taslak netleşecek. ÖTV indirimi ile sıfır ve ikinci el otomobillerde fiyatların düşeceği beklenilmekte. Aralık ayının sonu gibi sonuçlar belli olacaktır.

YÜZDE 50 İNDİRİM GELEBİLİR

Bir başka merak edilen konu da harç ve cezalarda yapılacak olan yeni bir düzenleme ile ilgili. Erdoğan'ın, Motorlu Taşıtlar Vergisini etkileyen oranların düşürülme yetkisi var. Cumhurbaşkanı bu yetkisini geçen sene kullanmıştı. Bu sene de %122,9 olan yeniden %50 düşürülme yetkisini kullanılması beklenilmekte.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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