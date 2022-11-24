ÖTV matrah indirimi sonrası rakamlar değişti! Matrah indirimli Renault, Fiat, Hyundai güncel fiyatlar







Renault, Fiat, Hyundai ÖTV matrah indirimi sonrası güncel fiyatlar!







Renault ÖTV matrah indirimli fiyat listesi

Hyundai ÖTV matrah indirimli fiyat listesi 2022

Fia ÖTV matrah indirimli fiyat listesi

Son dönemde otomobil fiyatları hızla yükseldi. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında fiyatlar erişilemez noktalara gelirken hükümetten bir adım bekleniyordu. Resmi Gazete’nin 24 Kasım 2022 tarihli sayısında, ÖTV matrah indirimi düzenlemesi yapıldı. Böylece birçok sıfır otomobilin fiyatları belirgin oranda düştü. Sıfır otomobil satın almak isteyenler uzun süredir hükümetten gelecek kararı bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce yaptığı açıklamada otomobillerde matrah indirimi yapılması üzerine çalışmalar yürüttüklerini söylemişti. Bu haberin ardından Resmi Gazete’de ÖTV matrah indirimi kararı yayımlandı.ÖTV matrah indiriminin ardından birçok otomobil markasının fiyat listesi değişti. Örneğin fiyatı 400 bin TL olan bir aracın fiyatı 354 bine geriledi. Sıfır otomobil almayı düşünen vatandaşlar markaların güncel fiyat listelerini araştırıyor. İşte ÖTV matrah indirimi sonrası araba fiyatları…Renault Clio 1.0 SCe 65 bg Eski fiyatı: 448 bin TL Yeni fiyat: 373 bin TL Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Eski fiyatı: 536 bin TL Yeni fiyat: 507 bin TL Renault Taliant Joy 1.0 SCe 65 bg Eski fiyat: 447 bin TL Yeni fiyat: 372 bin TL Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Eski fiyat: 573 bin TL Yeni fiyat: 542 bin TLHyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jup: 331 bin 500 TL Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump: 373 bin TL Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style: 385 bin TL Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump: 437 bin TL Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump: 770 bin 500 TLFiat Easy 1.4 Fire 95 HP: 402 bin 900 TL Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli: 443 bin 500 TL Easy 1.3 M. Jet 95 HP: 532 bin 900 TL Matrah indirimi sonrası sıfır araç almak isteyen çok sayıda kişi otomobil bayilerine akın etti. Fiyat indirimi kararın yürürlüğe girdiği 24 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.