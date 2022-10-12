ÖTV'siz ve KDV'siz araç satışında gündem yaratan öneri!







ÖTV VE KDV OLMADAN ARAÇ SATIŞ ÇAĞRISI







Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ticaretle uğraşan esnafları derinden etkileyen bir çağrıda bulundu. TESK Başkanı Palandöken, önerisini 'araç fiyatları düşecek' sözleriyle gerekçelendirerek, ticari araçlar için ÖTV ve KDV'siz bir defaya mahsus satış fırsatı sunulması talebini paylaştı. Kredi sicil yönetmeliğine ilişkin Palandöken, "Daha önce borçlarını kapatmış esnafların kayıtları olduğu için kredi almak zor. Her kredi almak istediklerinde kayıtları çıkıyor" diyen Palandöken'in açıklamaları gündemde tartışma yarattı.Palandöken, ticari araçların ÖTV ve KDV'siz bir defaya mahsus satışına yönelik talebini şu açıklamayla yineledi: "İnsanlar daha rahat hareket edebilecek, araçlar güncellenecek ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu son birkaç yıldır oluyor. Araç fiyatları da düşüyor.” Özellikle ticaretler uğraşanları yakından ilgilendiren öneri hakkında değerlendirmelerde bulunan TESK Başkanı Palandöken, daha öncesinde borçlarını ödemiş fakat sicili nedeniyle krediye ulaşmakta zorlanan esnafların kredi sicilinin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.