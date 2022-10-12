GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 12:25

ÖTV'siz ve KDV'siz araç satışında gündem yaratan öneri!

Araçların ÖTV ve KDV'siz satılması önerisi tartışma yarattı. Araç fiyatlarındaki günlük artış ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte gelen teklif, başta ticaretle uğraşanlar olmak üzere tüccarların üzerindeki yükü hafifleteceği konusunu ortaya çıkardı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in, aracın ÖTV ve KDV'siz olarak bir kez satılabilmesi önerisinde araç fiyatlarının aşağı çekileceği şeklinde değerlendirilirken Palandöken, geçtiğimiz yıllarda benzer anlaşmaların yapıldığını ve sonuçların alındığını açıkladı.

GÜNDEM
12 Ekim 2022 - 12:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
ÖTV'siz ve KDV'siz araç satışında gündem yaratan öneri!


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, ticaretle uğraşan esnafları derinden etkileyen bir çağrıda bulundu. TESK Başkanı Palandöken, önerisini 'araç fiyatları düşecek' sözleriyle gerekçelendirerek, ticari araçlar için ÖTV ve KDV'siz bir defaya mahsus satış fırsatı sunulması talebini paylaştı. Kredi sicil yönetmeliğine ilişkin Palandöken, "Daha önce borçlarını kapatmış esnafların kayıtları olduğu için kredi almak zor. Her kredi almak istediklerinde kayıtları çıkıyor" diyen Palandöken'in açıklamaları gündemde tartışma yarattı.

ÖTV'siz ve KDV'siz araç satışı

ÖTV VE KDV OLMADAN ARAÇ SATIŞ ÇAĞRISI



Palandöken, ticari araçların ÖTV ve KDV'siz bir defaya mahsus satışına yönelik talebini şu açıklamayla yineledi:

"İnsanlar daha rahat hareket edebilecek, araçlar güncellenecek ve yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu son birkaç yıldır oluyor. Araç fiyatları da düşüyor.”

Özellikle ticaretler uğraşanları yakından ilgilendiren öneri hakkında değerlendirmelerde bulunan TESK Başkanı Palandöken, daha öncesinde borçlarını ödemiş fakat sicili nedeniyle krediye ulaşmakta zorlanan esnafların kredi sicilinin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri
THY uçağında görülmemiş olay! Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisinin parmağını ısırdı
THY uçağında görülmemiş olay! Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisinin parmağını ısırdı
Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı
Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı
SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları yeniden güncellendi!
SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları yeniden güncellendi!
2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli esnafa kredi faiz oranları ve ödeme planı nasıl? 2022 Halkbank esnaf kredi paketi ve şartları..
2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli esnafa kredi faiz oranları ve ödeme planı nasıl? 2022 Halkbank esnaf kredi paketi ve şartları..
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!
TÜİK'e göre ağustos ayı işgücü verilerinde işsizlik oranı tek hanelere düştü!
Son Haberler
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme ve silme işlemleri
e-Devlet'ten 17 bin 500 sabıka kaydı silindi! Adli sicil kaydı düzeltme...
Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri
Yaşayan Nostradamus olarak bilinen Brezilyalı Salome'nin kehanetleri
İlker Kaleli ile evlilik düşüncesi sorulan Sıla'dan bomba yanıt!
İlker Kaleli ile evlilik düşüncesi sorulan Sıla'dan bomba yanıt!
Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit yardımı! Başvuru için şart yok, herkes alabiliyor
Anneler için iyi haber! Kimlik kartı olan annelere PTT'den 1400 TL nakit...
İbrahim Tatlıses, geliniyle kızına aynı düğün hediyesini verdi!
İbrahim Tatlıses, geliniyle kızına aynı düğün hediyesini verdi!
Selen Görgüzel'den güzel kalma savaşı: Sünnet derisi sonrası ayı kanı!
Selen Görgüzel'den güzel kalma savaşı: Sünnet derisi sonrası ayı...
THY uçağında görülmemiş olay! Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisinin parmağını ısırdı
THY uçağında görülmemiş olay! Endonezyalı bir yolcu, uçuş görevlisinin...
Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan genç kız ağır yaralandı
Muğla'da korkunç olay! Metrelerce yüksekten beton zemine çakılan...
SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları yeniden güncellendi!
SGK 19 bankayla anlaşmasını açıkladı! Emekli maaşı promosyon rakamları...
Instagram'ı öfkeden deliye döndüren The OG App uygulaması Google Play'dan silindi!
Instagram'ı öfkeden deliye döndüren The OG App uygulaması Google...
Ali Palayıbık'a UEFA'dan zorlu görev! PSV-Zurich maçının hakemliğini yapacak
Ali Palayıbık'a UEFA'dan zorlu görev! PSV-Zurich maçının hakemliğini...
2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli esnafa kredi faiz oranları ve ödeme planı nasıl? 2022 Halkbank esnaf kredi paketi ve şartları..
2022 esnaf destek paketi nedir, nasıl başvuru yapılır? 500 bin limitli...
Eski Beşiktaşlı yöneticiden Valerien Ismael'e ağır eleştiri!
Eski Beşiktaşlı yöneticiden Valerien Ismael'e ağır eleştiri!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Hakan Çalhanoğlu'ndan Barcelona maçı öncesi iddialı sözler!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!
Valerien Ismael'den Weghorst ile özel görüşme!