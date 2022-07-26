Dün bir açıklama yapan ve 'Biz iktidara gelene kadar araba almayın' çağrısında bulunan CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi ile ilgili yankıları devam ederken Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararda Cumhurbaşkanı'na, ÖTV ve matrahlarında alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisinin verildiği bildirildi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2 sayılı listesindeki uygulama genel tebliğinde yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre ise motorlu araçlarda ÖTV oranları ile birlikte matrahlardaki alt ve üst sınırlar belirlemeleri 3 katı yükseltme ve sıfıra indirme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verildi.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:56
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde yapılan bir değişiklikte 'Bakanlar Kurulu' ibaresi kaldırıldı ve yerine "Cumhurbaşkanı" yazıldı. Yapılan bu değişiklik ile birlikte ÖTV ve matrahlardaki değişiklik Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirilecek.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:56