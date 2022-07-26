GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:56

ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!

ÖTV tebliğinde yapılan bir değişiklikte 'Bakanlar Kurulu' ibaresi kaldırıldı ve yerine "Cumhurbaşkanı" yazıldı. Yapılan bu değişiklik ile birlikte ÖTV ve matrahlardaki değişiklik Cumhurbaşkanı kararıyla gerçekleştirilecek.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 15:56
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ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!


Dün bir açıklama yapan ve 'Biz iktidara gelene kadar araba almayın' çağrısında bulunan CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi ile ilgili yankıları devam ederken Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararda Cumhurbaşkanı'na, ÖTV ve matrahlarında alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisinin verildiği bildirildi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 2 sayılı listesindeki uygulama genel tebliğinde yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre ise motorlu araçlarda ÖTV oranları ile birlikte matrahlardaki alt ve üst sınırlar belirlemeleri 3 katı yükseltme ve sıfıra indirme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verildi.



ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi

Bakanlar kurulu ibaresi kalktı yerine 'Cumhurbaşkanı' yazıldı

Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanırken yeni tebliğde 'vergi oranı ve yetki' başlıklı maddenin düzenlendiği ve maddedeki 'Bakanlar Kurulu' ibaresinin kaldırılarak 'Cumhurbaşkanı' olarak değiştirildiği görüldü.

İlgili madde üzerinden gerçekleştirilen yeni düzenlemeye göre ise, Cumhurbaşkanının aynı zamanda belirlenmiş olan ÖTV ve matrah sınırlarının içinde kalınması şartı ile 87.03 GTİP numarası kapsamında bulunan motorlu araçlara farklı matrah grupları oluşturması, malların matrah gruplarını düzenlemesi, motor gücü ve cinsinin yanı sıra sınıfı ile üst yapı gövde tanımlaması konusunda da yetki verildiği belirtildi.

Tebliğ içerisinde ayrıca; 'itfaiye öncü araçları'nın ÖTV kapsamından çıkarıldığı bu araçların ÖTV olmaksızın teslimatları için gerekli olacak olan donanım özelliklerinde de düzenlemeler yapıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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