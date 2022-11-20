SPOR
20 Kasım 2022 - 20:32

Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Sivasspor Niasse'ye imza attırmaya çok yaklaştı

Sivasspor'dan ara transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kalmışken sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'in eski yıldızı Oumar Niasse ile anlaşmaya çok yaklaştılar.

SPOR
20 Kasım 2022 - 20:32
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Oumar Niasse Süper Lig'e geri dönüyor! Sivasspor Niasse'ye imza attırmaya çok yaklaştı


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şimdiye kadar gösterdikleri performansla taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Sivasspor'da ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor.

Başkan Mecnun Otyakmaz ile Teknik Direktör Rıza Çalımbay arasında liglere Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle verilen arada transfer planlaması konusunda görüşmeler başladı.



Bu sezon forvet hattından istediği gibi bir katkı alamayan Sivasspor'da Rıza Hoca yönetimden forvet hattına yeni bir transfer yapılmasını isterken, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Sivassspor Niasse transferini çok istiyor!

Ülkemizde bir dönem Akhisarspor forması giymesinin ardından sergilediği harika performansla İngiltere Premier Lig'e kadar yükselen Lokomotiv Moskova ve Everton gibi kulüplerde forma giyen Oumar Niasse'yi gündemine aldığı öğrenilen Sivasspor'un görüşmelere başladığı öğrenildi.

Rıza Çalımbay'ın Oumar Niasse transferini çok istediği iddia edilirken, 32 yaşındaki futbolcunun özlediği günlerine Süper Lig'de yeniden kavuşabileceğini düşündüğü iddia edildi.

Son olarak İngiliz ekibi Burton Albion'da forma giymesinin ardından serbest kalan Oumar Niasse için bonservis ücreti ödenmeyecek olması Sivasspor yönetiminin transferde elini güçlendirirken, golcü oyuncunun menajeriyle sözleşme pazarlıklarının başladığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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