Oy kullanacak olan kadınlar için karar çıktı! Böyle kullanabilecekler: YSK'dan emsal karar













İSİMLER GİZLENECEK





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na bir yazı göndererek, gizlilik kararı olmayan ve ikamet adresinden farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar ile hakkında gizlilik kararı bulunan ve yerleşim yeri adresi olarak görünen ŞÖNİM'den farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınlar ve konukevi dışında başka bir adreste kalan kadınların bulundukları ilçelerde oy kullanıp kullanamayacaklarını sormuştu. Konu ile ilgili açıklama geldi. Detaylar haberimizde... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na bir yazı göndererek, gizlilik kararı olmayan ve ikamet adresinden farklı bir ildeki konukevinde kalan kadınların oy kullanıp kullanamayacakları hakkında bilgi talep etti. Ayrıca, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde (ŞÖNİM) gizlilik kararı bulunan ve yerleşim yeri adresi olarak görünen kadınların farklı bir ildeki konukevinde kalmaları durumunda oy kullanıp kullanamayacakları da soruldu.Bu bilgi talebi, kadınların seçim haklarının korunması ve güvence altına alınması açısından önemlidir. Kadınların, şiddet, tehdit ve baskı gibi nedenlerle ikamet ettikleri yerde oy kullanamamaları, seçimlere katılım haklarının kısıtlanması anlamına gelmektedir. Bu durum, demokratik süreçlere katılımın ve eşit temsilin sağlanması açısından son derece önemli olan seçimlerin meşruiyetini de sorgulatmaktadır.Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Yüksek Seçim Kurulu'nun koruma kararı olan seçmenlerin durumunu ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmesi ve uygun görülmesi halinde sandık çevresinde asılacak seçmen listelerinde adının ve soyadının ilk harflerine yer verilmesine karar verdiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, adres bilgilerinin, ana ve baba adının, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerinin tamamının ve T.C. kimlik numarasının ortasında yer alan beş karakterin "*" işareti ile gizlenmesine karar verildiği ifade edilmiştir.